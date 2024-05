Il veterano. L’allenatore Indiani ha diverse offerte tutte da valutare

La Robur, la prossima stagione, con tutta probabilità, si troverà di nuovo di fronte Paolo Indiani e con lui, il senese, istriciaiolo Lorenzo Nannizzi, nello staff dell’esperto allenatore dai tempi del San Donato Tavarnelle. E’ infatti arrivata l’ufficialità dell’interruzione del rapporto (che era nell’aria) tra mister Indiani e l’Arezzo dopo due campionati in cui ha conquistato prima la Serie C e poi la qualificazione ai play off. Per il tecnico si parla di diverse ipotesi, dal Livorno, ancora insieme al direttore Giovannini, anche lui separatosi dall’Arezzo, al Grosseto: non è infatti certa la permanenza sulla panchina del Grifone di Roberto Malotti – impegnato anche in altre attività professionali – che si è preso qualche giorno di tempo per decidere. Il nome di Indiani è stato accostato anche alla Pistoiese che acquisterà, dopo il fallimento, il titolo sportivo dell’Aglianese, chiamandosi Pistoia Fc.