Il Vezzano cade con lo United. Boca Barco: viaggio amaro a Sorbolo

Niente da fare per il Vezzano, nell’anticipo del girone B di Promozione: troppo United Carpi, che regola i gialloblù per 2-0 con un gol per tempo.

Decisivi Malagoli al 20’ e Assouan al 50’. Il primo ha segnato dopo una mischia in area nata da un calcio piazzato, mentre Assouan è stato bravo in inserimento su preciso invito di Jocic.

Il Vezzano ha concesso altre occasioni, ma meritava almeno di segnare una rete, considerando la buona reazione ad inizio ripresa (tiri pericolosi di Mercadante e Mauro Piermattei).

I modenesi salgono a 41 punti e, in attesa delle gare di oggi, agguantano la zona playoff. Tutt’altra storia per il Vezzano di Paolo Vinceti, che con 23 punti oggi potrebbe essere risucchiato nella pericolosa zona dei playout. Epilogo simile, in Prima categoria (girone B) per il Boca Barco, che ritorna con le ossa rotte dalla trasferta sul campo del Sorbolo Biancazzurra. Tre a zero per i locali, in gol con Koappa (40’), Mbaye (75’) e Benassi (88’). Il Boca, alla seconda sconfitta nelle ultime tre, resta con 20 punti a soli due punti dai playout. Non si fanno male, in Seconda categoria, Campeginese e Gattatico.

Nell’anticipo del girone B, infatti, finisce 1-1 tra le due reggiane. Si era illusa la Campeginese con Simonazzi (14’), ma al 32’ un rigore di Giordani ha regalato un punto al suo Gattatico.

La Campeginese ha, così, agganciato in vetta il Busseto a quota 31 punti, ma oggi i parmensi ospiteranno un’altra reggiana, l’Fc 70 di Sant’Ilario, che è ultima con 9 punti al pari del Corte Calcio.

Grande vittoria del Real Casina, spostandoci nel girone D. Un secco poker (4-1) ai danni del Montecavolo (reti di Zannoni al 63’, Marchesini al 70’ e su rigore al 90’, e di Palermo all’80’; per il Montecavolo sussulto di Benassi dal dischetto al 55’) che proietta i biancorossi appenninici a quota 27 punti, al secondo posto appaiati all’Atletico Bibbiano Canossa oggi in campo col Santos (24). Sempre in Seconda, nel girone F, è finita 2-2 tra Virtus Mandrio e Saliceta. Per i reggiani gialloverdi reti di De Meca e Arletti, e per gli ospiti ha risposto una doppietta di Catellani.

In Terza categoria due vittorie all’inglese (per 2-0): nel girone A l’Invicta Gavasseto ha superato lo Sporting Tre Croci grazie alle segnature di Costi e Manco. Invicta che, così, sale a quota 19 punti, agganciando proprio lo Sporting che, lo ricordiamo, ha da recuperare l’incontro col Collagna (si giocherà mercoledì sera in Alto Crinale). Stesso risultato nel girone B per la Plaza di Montecchio: doppio Busanelli è sufficiente per superare l’Mt 1960. La Plaza, con 31 punti, si è portata momentaneamente al secondo posto, ma la vetta è lunga perché lo Sporting Club Sant’Ilario ha cinque punti in più e oggi battendo il Milan Club Parma potrebbe andare addirittura a +8.

g.m.