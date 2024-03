Il viareggino Distefano alla prima in Azzurro

Brucia un record dietro l’altro Filippo Distefano, attaccante classe 2003 della Fiorentina. Alla fine di novembre del 2021, è entrato nella storia diventando il primo torrelaghese a scendere in campo in serie A proprio con la maglia della Fiorentina, subentrando nientemeno che a Dusan Vlahovic a un minuto dalla fine nel match contro la Sampdoria. E nei giorni scorsi, ha ricevuto la convocazione in Azzurro con la Nazionale Under 20 che si sta giocando l’Élite League.

Gli Azzurrini di Alberto Bollini sono scesi in campo ieri, da primi in classifica e imbattuti (+2 sulla Germania, ma con una partita in meno), a Targoviste, in Romania, per sfidare i pari età romeni. E tra i giovani talenti a disposizione del commissario tecnico c’era pure la promessa torrelaghese. Distefano è partito dalla panchina, ma poco prima dell’intervallo è stato buttato dentro al posto dell’infortunato D’Andrea. Alla fine, la sfida è terminata 0-0.

La carriera di Distefano sta procedendo a spron battuto: cresciuto calcisticamente nella Ninfea Torrelaghese, dopo il debutto a 18 anni in serie A, a 19 ha calcato per la prima volta il palcoscenico europeo, giocando mezz’ora in Conference League sempre con la Fiorentina. In totale, in maglia viola, ha collezionato due presenze con la prima squadra e 94 con la Primavera, condite da 26 gol e 18 assist. Il salto di qualità è arrivato l’anno scorso, quando Distefano si è laureato capocannoniere con 18 reti e ha messo a referto pure 13 assist ai compagni.

Per dargli più spazio e permettergli di crescere ulteriormente, la Fioretina quest’anno ha mandato Distefano in prestito alla Ternana, in serie B. In tutta la stagione, ha saltato una sola partita (25ª giornata, contro la Reggiana), e per sei volte è rimasto a guardare i compagni dalla panchina. In tutte le altre partite è sceso in campo, mettendo insieme 24 presenze, di cui 9 da titolare e 14 da subentrato (ha giocato il 35 per cento dei minuti disponibili, e il 30 per cento da titolare: dati Transfermarkt) con 4 gol e 2 assist, partecipando dunque al 17 per cento delle marcature degli umbri che sono in piena lotta per non retrocedere. Le ottime prestazioni di cui si è reso protagonista hanno acceso sul ragazzo i riflettori delle Nazionali giovanili. Fino alla convocazione con l’Under 20.

Daniele Mannocchi