Il Viareggio va spedito verso l’Eccellenza

Vuole andare a +8 sulla seconda (che è il Pietrasanta) e mettere sempre di più le mani sul titolo che vale la promozione dalla Promozione all’Eccellenza il Viareggio che oggi sarà di nuovo in campo per l’ultimo dei suoi recuperi. Dopo aver giocato sabato a Monsummano (vincendo 1-0 grazie al gol-partita del subentrato classe 2005 Matteo Santini) nel recupero della 21ª giornata, questo pomeriggio sempre in trasferta le zebre hanno il recupero della 23ª giornata a San Piero a Sieve. Il campionato poi riprenderà il suo corso regolare dopo la sosta pasquale col rush finale degli ultimi cinque turni a partire da domenica 7 aprile (... quando il Viareggio affronterà al Marco Polo Sports Center la Lampo Meridien).

Oggi il Viareggio di Stefano Santini ha un’occasione unica di andare veramente in fuga verso la gloria. Ma la partita è da prendere con le molle, come avverte lo stesso tecnico viareggino: "Sappiamo bene le insidie di questa gara. Il San Piero a Sieve mette in difficoltà chiunque. Mi sono andato a rivedere la loro partita a Pietrasanta quando persero 3-2 ma potevano fare 5 o 6 gol. Davanti è una squadra che io temo molto. Dovremo mettercela veramente tutta per avere la meglio". Sul fronte formazione c’è il difensore centrale Benedini come unico a serio rischio forfait dopo aver stretto i denti per giocare sabato... ma evidentemente non era ancora del tutto guarito ed ha accusato un risentimento sull’adduttore. Gli altri dovrebbero essere tutti a disposizione. E dunque Santini potrà scegliere la miglior formazione possibile, ragionando che sì quattro giorni fa c’è stato un impegno che ha portato via fatiche ed energie... ma è altrettanto vero che poi ci sarà la sosta di Pasqua e dunque il tempo per recuperare non mancherà. Troppo importante adesso spingere al massimo sull’acceleratore con tutte le forze. In difesa il 2003 Ricci dovrebbe tornare a fare il centrale in coppia col pilastro Bertacca, così tornerà terzino destro dall’inizio Cosimo Belluomini. Da valutare un possibile ritorno dal primo minuto di Pizza così come di Ceciarini in attacco nella staffetta con Chicchiarelli per affiancare bomber Brega. Il rombo di centrocampo può essere lo stesso di sabato.

La terna arbitrale oggi alle 15 allo stadio “Alessio Ballini“ di San Piero a Sieve è con il fischietto Niccolò Galligani della sezione di Pistoia e gli assistenti di linea Prashan Seneviratna di Pontedera e Asia Giovanili di Arezzo.

Ecco la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Carpita; 2 C. Belluomini, 5 T. Ricci (2003), 6 Bertacca, 3 Sapienza (2004); 11 Benassi (Pizza), 4 Minichino, 10 Marinai; 8 Fazzini; 9 Brega, 7 Ceciarini (Chicchiarelli). All. S. Santini.