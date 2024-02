Il Victor adesso ci crede. La vetta è a un passo

Ci crede eccome il Victor. A un solo punto dalla vetta sarebbe una follia non farlo. Ma per continuare a mettere paura alla capolista Ravenna, la squadra di San Marino dovrà continuare a essere perfetta. A partire dai novanta minuti ce i biancazzurri oggi giocheranno sul campo del San Giuliano City. Non un appuntamento di cartello, ma certamente una gara contro un avversario che gode di ottima salute. Mai battuti i lombardi nel girone di ritorno, nel quale hanno messo insieme sei punti. Un inciampo nel girone di ritorno la squadra di mister Cassani lo ha già avuto con quella sconfitta sul campo del Lentigione della quale, però, la capolista Ravenna non ha saputo approfittare. Il Victor ha bisogno di continuare a viaggiare veloce, come vuole farlo lo United Riccione che nelle ultime due uscite ha preso un buon ritmo. La squadra di Riolfo domani torna al ’Nicoletti’ forte di due vittorie consecutive e con la voglia di continuare a marciare.

Magari scalando qualche posizione in classifica e agganciare i marchigiani a quota 29 è uno di quegli obiettivi non impossibili per Tonelli e compagni. Finalmente potendo anche sentire il calore dei propri tifosi arrivare dagli spalti dello stadio amico e ora anche rinnovato. I biancazzurri della riviera, decisamente rivoluzionati dal mercato di riparazione, ora sembrano essere in fase crescente. Ma quella che è mancata sin qui allo United è sempre stata la continuità. Cosa che, invece, ora non dovrà più accadere per cercare di ’salvare’ una stagione che di certo non è stata all’altezza delle aspettative.

Le designazioni arbitrali del prossimo turno. Girone D: Corticella-Ravenna (Muccignato di Pordenone), Borgo San Donnino-Forlì (Femia di Locri), Fanfulla-Mezzolara (Ravara di Valdarno), Imolese-Certaldo (Monteodorisio di Vasto), Lentigione-Carpi (Tedesco di Battipaglia), Pistoiese-Sammaurese (Chirnoaga di Tivoli), Prato-Progresso (El Ella di Milano), San Giuliano-Victor San Marino (Torreggiani di Civitavecchia), Sant’Angelo-Aglianese (Schmid di Rovereto).

Girone F: Termoli-Alma Juventus Fano (Marchetti de L’Aquila), Chieti-Sora (Dorillo di Torino), Matese-Tivoli (Scarano di Seregno), L’Aquila-Vigor Senigallia (Rossini di Torino), Real Monterotondo-Atletico Ascoli (Vazzano di Catania), Notaresco-Avezzano (Virgilio di Agrigento), Sambenedettese-Vastogirardi (Guiotto di Schio), Campobasso-Roma City (Esposito di Napoli), United Riccione-Fossombrone (Matteo di Sala Consilina).