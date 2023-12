Il Victor ferito vuole rifarsi. C’è L’Aquila per lo United

Prova a rifarsi subito il Victor San Marino e ci riprova con un’altra vicina di casa, sempre d’alta classifica. I biancazzurri di mister Cassani, infatti, dopo la battuta d’arresto interna contro il Forlì, oggi se la vedranno con l’Imolese. Imolese che sin qui ha messo insieme solo due punticini in meno rispetto ai titani. Squadra esperta e da tenere sott’occhio, anche se il Victor ha tutta l’intenzione di cancellare quello zero alla voce punti conquistati nelle ultime due gare. Tanto da cedere il secondo posto in classifica al Lentigione. Passando al girone F, lo United Riccione è invece a caccia di quella continuità che i biancazzurri stanno trovando a fatica. La squadra di Riolfo torna sul campo di via Arezzo per affrontare L’Aquila quarto della classe.

Un altro big match casalingo per Tonelli e compagni contro un avversario che sin qui è stato capace di mettere insieme sei punti in più rispetto ai romagnoli. Una buona possibilità per lo United di accorciare le distanze con il gruppo che comanda il girone F scavalcando, magari, qualche diretta concorrente in quella zona della classifica nella quale, tutto sommato ci si sta in maniera tranquilla. Ma anche nella quale non è permesso sognare troppo.

Serie D. (15ª giornata, ore 14.30). Girone D: Borgo San Donnino-Corticella, Certaldo-Ravenna, Fanfulla-Sangiuliano City, Forlì-Carpi, Imolese-Victor San Marino, Pistoiese-Sant’Angelo, Prato-Lentigione, Progresso-Aglianese, Sammaurese-Mezzolara.

Classifica: Ravenna 29; Lentigione 27; Victor San Marino 26; Pistoiese 25; Imolese, Corticella, Carpi 24; Forlì 22; Fanfulla 21; Sant’Angelo 18; Aglianese 17; Progresso, Prato 16; Sammaurese 15; Sangiuliano City 13; Mezzolara 12; Borgo San Donnino 10; Certaldo 9.

Girone F: Alma Juve Fano-Sora, Avezzano-Tivoli, Chieti-Real Monterotondo Scalo, Fossombrone-Roma City, Sambenedettese-Atletico Ascoli, San Nicolò Notaresco-Campobasso, Termoli-Matese, United Riccione-L’Aquila, Vastogirardi-Vigor Senigallia.

Classifica: Sambenedettese 29; Campobasso 27; Avezzano 25; Chieti, L’Aquila 24; San Nicolò Notaresco, Roma City 23; Fossombrone 22; Vigor Senigallia 20; United Riccione 18; Sora 17; Atletico Ascoli, Tivoli, Real Monterotondo Scalo 13; Alma Juve Fano, Vastogirardi, Matese, Termoli 12.