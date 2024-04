Il Victor prova a rialzarsi contro l’Imolese

Un fischietto di Albenga per i titani, uno della sezione di Bergamo per il Riccione. E’ tempo di tornare in campo per Victor San Marino e United Riccione. I biancazzurri del Titano domani saranno impegnati sul campo di casa nei novanta minuti contro l’Imolese. Viaggerà lontano dalla Romagna, invece, lo United di Utro, pronto a bussare alla porta de L’Aquila. Il match di Acquaviva sarà arbitrato da Calzolari di Albenga, mentre quello in Abruzzo sarà diretto da Rodigari di Bergamo. Le designazioni arbitrali. Girone D: Carpi-Forlì (Frasynyak di Gallarate), Aglianese-Progresso (Scarano di Seregno), Corticella-San Donnino (Leorsini di Terni), Lentigione-Prato (Aldi di Lanciano), Mezzolara-Sammaurese (Femia di Locri), Ravenna-Certaldo (Mazzer di Conegliano), San Giuliano-Fanfulla (Kovacevic di Arco Riva), Victor San Marino-Imolese (Calzolari di Albenga). Girone F: Roma City-Fossombrone (Vazzano di Catania), Altetico Ascoli-Sambenedettese (Pasculli di Como), Vigor Senigallia-Vastogirardi (Mancini di Pistoia), Matese-Termoli (Lacerenza di Barletta), L’Aquila-United Riccione (Rodigari di Bergamo), Real Monterotondo-Chieti (Borello di Nichelino), Sora-Alma Juventus Fano (Spinelli di Cuneo), Tivoli-Avezzano (Gambacurta di Enna), Campobasso-Notaresco (Migliorini di Verona).