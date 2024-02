Il Victor vuole rialzarsi. United a caccia del poker

Il Victor San Marino vuole rimettersi subito in piedi, lo United Riccione invece non ha intenzione di fermarsi. Tornano davanti al pubblico amico i biancazzurri della piccola Repubblica che oggi se la vedranno con il Corticella. Rivelazione contro rivelazione con il Victor che ha necessità, per continuare a tenere il passo delle big, tornare a fare punti, dopo lo scivolone dello scorso turno in casa del San Giuliano City. Match lontano da casa, invece, per lo United Riccione che oggi bussa alla porta dell’Avezzano, a caccia della quarta vittoria consecutiva.

Sta attraversando un buon momento la squadra di mister Riolfo, dopo i risultati in altalena che hanno accompagnato i biancazzurri sin dall’inizio della stagione. Con qualche ’basso’ di troppo. Oggi in Abruzzo a Tonelli e compagni spetta una vera e propria prova di maturità contro la quarta forza del girone.

Serie D. (23ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Fanfulla, Carpi-Sant’Angelo, Certaldo-Sangiuliano City, Forlì-Imolese, Mezzolara-Pistoiese, Progresso-Borgo San Donnino, Ravenna-Lentigione, Sammaurese-Prato, Victor San Marino-Corticella. Classifica: Ravenna 46; Victor San Marino 42; Carpi 40; Corticella, Forlì 39; Lentigione 37; Aglianese, Imolese 33; Sammaurese, Fanfulla, Sangiuliano City 31; Pistoiese, Prato 27; Sant’Angelo 26; Progresso 21; Borgo San Donnino 16; Mezzolara 15; Certaldo 14.

Girone F: Alma Juve Fano-San Nicolò Notaresco, Atletico Ascoli-L’Aquila, Avezzano-United Riccione, Fossombrone-Sambenedettese, Roma City-Matese, Sora-Termoli, Tivoli-Chieti, Vastogirardi-Real Monterotondo Scalo, Vigor Senigallia-Campobasso. Classifica: Campobasso, Sambenedettese 44; L’Aquila 40; Avezzano 38; Vigor Senigallia 35; Roma City, Chieti, San Nicolò Notaresco 33; Fossombrone 30; United Riccione 29; Tivoli, Atletico Ascoli 25; Sora, Termoli 24; Real Monterotondo Scalo 21; Alma Juve Fano 19; Vastogirardi 18; Matese 16.