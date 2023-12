Il volto nuovo Valentini. "La Civitanovese è una grande piazza»

"Sono in una grande piazza e voglio vincere". Giorgio Valentini (foto), neo arrivato in casa Civitanovese, è già pronto per domenica, quando il team di Sante Alfonsi ospiterà il Monturano alle 15. Il giocatore, classe 1994, fino a pochi giorni fa in forza al Manfredonia (serie D), in precedenza ha vestito le maglie di New Florida, Nocerina, Chieti e Porto D’Ascoli, è un esterno d’attacco il cui ingaggio si aggiunge a quello di Kevin Buonavoglia, il collega di reparto tesserato la scorsa settimana e già andato in gol. Dunque, è un susseguirsi di belle notizie in un ambiente già galvanizzato dal successo di domenica scorsa, valso il primo posto in classifica.

Valentini, perché ha scelto proprio Civitanova?

"Ho voluto cogliere l’occasione di venire in una grande piazza e giocare. Inoltre avevo intenzione di riavvicinarmi a casa, essendo di San Benedetto".

Affronterete il Monturano, di che avversario parliamo?

"So che si tratta di una buona formazione. Tuttavia credo che dobbiamo solo pensare a fare del nostro meglio".

In generale conosceva il campionato di Eccellenza?

"Sì, è un torneo molto equilibrato e le squadre sono ben attrezzate. Negli anni precedenti sono stato a Porto d’Ascoli e quindi so che il campionato è piuttosto competitivo".

Quale posizione del campo preferisce occupare?

"Sono un esterno destro mancino a cui piace venire dentro al campo e cercare il compagno per un assist, oppure la conclusione in porta. Però, posso adattarmi anche come mezzala, quinto o trequartista".

Qual è il suo obiettivo?

"Voglio rimanere qui a lungo e vincere, perché è un’ambizione che abbiamo tutti".

In questi primi giorni d’allenamento quali sono le prime sensazioni?

"L’ambiente è molto positivo, conoscevo già l’allenatore e qualche compagno di squadra come Pasqualini, con cui ho giocato insieme, o il portiere Testa, che ho affrontato da avversario. Questo è un grandissimo gruppo, con ottimi calciatori".

Francesco Rossetti