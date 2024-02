Immeritata delusione. Fratres Perignano tante cose buone, ma non basta. Alla fine fa festa lo Sporting Cecina con Pallecchi

FRATRES PERIGNANO

0

SPORTING CECINA

1

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Pennini (11’st Rosi), Arvia (30’st Scremin), Mancini, Petri, Zefi, Freschi (45’st Vitillo), Taraj, Baggiani, Sciapi. All. Colombini.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Modica, Diagnè, Bardini, Skerma (44’st Incorvaia), Rovini (34’st Giannini), Pallecchi (41’st Lorenzini). All. Miano.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Marcatori: al 1’st Pallecchi.

Note: espulso al 32’st Ghilli(SC) e al 40’st Gemignani(FP).

PERIGNANO – I Fratres Perignano incappano nella seconda sconfitta consecutiva della gestione tecnica Colombini e momentaneamente escono dal gruppo delle squadre candidate ai play off. Poco da segnale nella prima parte di gara fatta eccezione per una occasione capitata a Sciapi nei primi minuti e neutralizzata dal portiere ospite Cappellini. Il gioco fino al termine del primo tempo si è svolto tanto a centrocampo, con buone trame, soprattutto da parte dei Fratres Perignano, ma in sostanza i portieri non sono mai stati impegnati. Buon avvio di ripresa perl la squadra ospite che culmina con il gol del vantaggio, realizzato da Pallecchi al 1’, abile a sfruttare un lungo traversone proveniente dalla sinistra del suo fronte di attacco. Risponde i Perignano ma Cappellini fa buona guardia su Sciapi. Intorno al 10’ una serie di calci d’angolo dei tirrenici mettono in apprensione la retroguardia rossoblu ma tutto si risolve in un nulla di fatto. Ancora Sciapi in evidenza al 16’ma trova ancora il portiere ospite pronto alla parata. Dopo una occasione per Rosi con palla alta, al 32’ una punizione di sciapi dal limite dell’area termina alta. La punizione era stata causata dal difensore ospite Ghilli che nell’occasione viene espulso. La stessa espulsione viene commissionata al difensore locale Gemignani, al 40’, per fallo da ultimo uomo su Lorenzini lanciato a rete. Sulla punizione niente di fatti per lo Sporting Cecina. Poi nient’altro fino al termine e sconfitta per i Fratres con il rammarico di un risultato negativo che non ci stava, soprattutto per quanto di buono fatto vedere nell’arco del secondo tempo, e anche per essere usciti dal gruppo delle squadre migliori. Pietro Mattonai