Imolese, Ciucci si ferma

Proseguono i lavori dei rossoblù al Bacchilega in vista della trasferta di domenica a San Marino per il match contro la Victor (ore 15). Sarà la partita con la P maiuscola per il tecnico dell’Imolese Gianni D’Amore, che ritroverà la squadra che ha allenato nella stagione 21-22.

Un ex con tanta voglia di fare bene e che avrà il compito di infondere la propria carica a tutto il gruppo, anche se non sarà compito facile, come affermato da lui stesso nella conferenza stampa post-Lentigione di domenica scorsa.

Intanto, sulla strada che porta alla penultima trasferta della stagione, l’Imolese si è vista piovere dal cielo una tegola pesante, rappresentata dall’infortunio di Ciucci: gli esami ai quali è stato sottoposto il centrale romano classe 2002 di proprietà del Lecce, in seguito all’infortunio occorso in Sant’Angelo-Imolese, hanno infatti evidenziato la lesione del legamento crociato destro. Operato mercoledì (intervento perfettamente riuscito), Ciucci ha già cominciato il suo percorso di recupero.

Un’assenza che già da diverse settimane condizionava il reparto arretrato, e alla quale potrebbe aggiungersi quella di capitan Gulinatti, colpito duramente all’anca nel match contro il Corticella e rimasto tra gli indisponibili nell’ultima gara col Lentigione: la sua presenza per domenica resta ancora in dubbio.

Problemi dunque, in vista di un appuntamento già di per sé non semplice.

Di certo, con la classifica rivoluzionata dopo l’esclusione della Pistoiese (ufficialmente fuori dal girone dopo avere rinunciato a giocare le gare con Fanfulla e Sangiuliano), l’Imolese si troverà di fronte una Victor scivolata al sesto posto e con tre punti in meno, e quindi obbligata a fare risultato per mantenere vive le speranze di playoff.

Uno stravolgimento di graduatoria che ha coinvolto a cascata anche la band di mister D’Amore, non più a 42 oggi, ma a quota 39 punti.

Giovanni Poggi