Imolese Con il Carpi per invertire la rotta

La settimana degli ‘addii’ in casa Imolese si chiude a Carpi, oggi pomeriggio, nell’anticipo del Cabassi (calcio d’inizio ore 14.30). In tanti infatti, nei giorni scorsi, hanno salutato il gruppo rossoblù, il primo, in ordine di tempo, Sadek, girato a titolo definitivo al Prato dopo 14 gettoni tra campionato e coppa; poi, è stato il turno del giovane Luigi Poerio (in prestito al Fabbrico), e infine quello dell’argentino Reinero, che nella giornata di ieri ha risolto consensualmente il contratto e salutato Imola, con 2 gol decisivi segnati in coppa contro il Corticella e 7 apparizioni in campionato senza mai lasciare traccia. Così, tra valigie in mano e cene natalizie (nella serata di mercoledì si è svolta all’Hotel Donatello quella dei rossoblù), la squadra di D’Amore si è preparata al delicato scontro diretto col Carpi, squadra che ha gli stessi punti (24) e la stessa voglia di riscatto dell’Imolese, dopo settimane non certo brillanti.

"L’abbiamo preparata bene, al meglio delle nostre possibilità, consci che andremo ad affrontare una squadra molto forte – ha commentato il tecnico alla vigilia –. Dobbiamo invertire la rotta e il trend negativo che ci portiamo dietro da tre domeniche a questa parte". Questo, ad oggi, l’obbiettivo principale dell’Imolese, reduce da tre stop consecutivi (due dei quali al Galli) contro Corticella, Lentigione e Victor San Marino: tre partite in cui Adorni e compagni non sono mai riusciti ad andare in gol. Ultima volta a segno in campionato a Lodi, contro il Fanfulla, il 19 novembre, con la rete di Rizzi, prima di restare a digiuno per 294 minuti. Due invece sono i ko del Carpi di Serpini nelle ultime tre uscite, il più recente domenica scorsa nel derby in casa del Forlì, che grazie ai tre punti ha superato in un sol colpo in classifica sia i biancorossi che l’Imolese. "Sono una delle squadre più tecniche ed esperte della categoria, con attaccanti forti e ricca di giocatori di spessore in ogni reparto del campo". I biglietti per il settore ospiti sono acquistabili in prevendita al link presente sui social del club o al botteghino dello stadio dalle ore 10 di questa mattina.

Il programma: Aglianese-Certaldo, Corticella-Pistoiese, Mezzolara-Forlì, Sammaurese-Progresso, Sant’Angelo-Sangiuliano, Ravenna-Borgo San Donnino; domani: Lentigione-Fanfulla e Victor San Marino-Prato.

La classifica: Ravenna 30, Victor San Marino 29, Lentigione, Corticella 27, Pistoiese 26, Forlì 25, Imolese, Carpi 24, Fanfulla 21, Aglianese 20, Sant’Angelo, Prato 19, Sammaurese 18, Sangiuliano, Progresso 16, Mezzolara 12, Borgo San Donnino, Certaldo 10.