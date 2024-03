Imolese, D’Amore deluso: "Mai stati dentro la partita"

"Abbiamo meritato la sconfitta: non siamo mai stati veramente in partita". Telegrafico a fine gara Gianni D’Amore, nel commentare l’undicesimo ko stagionale dei suoi, crollati a Sant’Angelo Lodigiano sotto i colpi della squadra di Scarpa, che soltanto nel finale ha rischiato qualcosa contro i rossoblù, sollevando troppo presto le mani dal manubrio e andando vicino a dilapidare i tre gol di vantaggio accumulati in poco più di 60 minuti. Un’Imolese a tratti irriconoscibile, anche rispetto a quella vista pochi giorni prima in coppa a Trapani, nonostante il risultato sia stato lo stesso, almeno in termini di scarto finale: a queste prestazioni, pubblico e, in primis, il mister, non erano più abituati da un pezzo, come poi dichiarato dallo stesso tecnico romagnolo. "Siamo estremamente delusi, la prestazione offerta in campo è stata sottotono. Il Sant’Angelo ha fatto meglio in tutto e noi in questa partita non ci siamo mai entrati, salvo il forcing finale". La delusione per una delle peggiori partite dell’anno combacia con l’amara consapevolezza che, quello passato in Lombardia, sia stato forse l’ultimo treno da poter prendere in corsa per tenere accese le residue speranze playoff, ora distanti 10 punti a sole 6 giornate dal termine del campionato. Forse, la maggior parte delle energie si trovavano ancora sul terreno del Provinciale (dove è andato in scena il ritorno delle semifinali), ma questo non può e non deve diventare un alibi per il poco mostrato a livello di gioco contro un avversario sì ancora in lotta per staccare definitivamente la zona playout, ma comunque ampiamente alla portata dei rossoblù, che in stagione, oltretutto, hanno dimostrato di sapere reggere in maniera adeguata impegni ravvicinati.

La notizia negativa, dunque, è che la post season si fa sempre più dura da raggiungere, quella buona, invece, è che già dopodomani si tornerà in campo, al Galli, contro il Fanfulla, che ha appena sfrecciato in classifica davanti all’Imolese grazie al successo 2-0 sul Borgo San Donnino, allungando a +2 su Mattiolo e compagni.