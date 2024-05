Imolese, D’Amore e d’accordo. Ufficiale il rinnovo del tecnico. Con lui proseguirà la linea verde

Ventidue giorni dopo la fine del campionato, l’Imolese comincia già in maniera concreta a pensare al suo futuro, qualcosa che un anno fa, di questi tempi, avrebbe significato una sorta d’impresa. Prima la retrocessione non sul campo e senza giocare i playout per via della penalizzazione, poi l’attesa per l’esito del ricorso (arrivato a metà maggio, quasi un mese dopo il termine della regular season di C) e l’ennesimo cambio societario, con quest’ultimo a dilatare i tempi per la costruzione della rosa. Proprio le tempistiche rallentate dell’estate 2023 sono state uno degli ostacoli principali dopo l’insediamento della nuova proprietà, che stava provando ad affacciarsi sul monde della Serie D, ma con la fretta di dover assemblare un roster competitivo dopo un’annata da dimenticare.

Una cosa riuscita solo in parte, con l’Imolese che inizialmente è riuscita a destreggiarsi bene sia in campionato che in coppa, senza però riuscire a trovare continuità nel proseguo stagione e ottenendo risultati inferiori rispetto a quelle che erano le aspettative. Una lezione che il club ha imparato sulla propria pelle, per questo, già nei giorni scorsi, la dirigenza si è messa al lavoro per mettere i primi blocchi su cui si andrà a poggiare la struttura della squadra per l’annata 24/25. In particolare, la prima figura presa in esame dai vertici societari è quella dell’allenatore, Gianni D’Amore. "Imolese Calcio 1919 comunica che Mister Gianni D’Amore guiderà la prima squadra anche nella stagione 2024/2025. Insieme a D’Amore è confermato anche tutto lo staff tecnico della stagione appena terminata". Mancava solo l’ufficialità e ieri sera è arrivata anche questa. Il 45enne originario di Pennabilli, arrivato a Imola nell’aprile del 2023 per subentrare al mister dell’allora Primavera Lorenzo Mezzetti, ha soddisfatto e soddisfa i requisiti necessari per essere ancora il timoniere dell’Imolese, al termine di quella che di fatto è stata la sua prima stagione intera su una panchina di Serie D, dopo la parentesi a Pesaro nel 2018. Quarantadue punti raccolti in 32 giornate (1,31 di media a gara) e una semifinale di coppa di categoria, lo score totalizzato da D’Amore nella stagione appena conclusa, dove ha dato a tanti giovani del settore la possibilità di mettersi in mostra a livello senior.

Una "linea verde" che la società ha apprezzato e che ha portato l’Imolese a essere tra le prime in D per impiego di giovani nell’arco del campionato (2062 punti totali conquistati, secondo la graduatoria "Giovani D valore"). Restando in tema di giovanili e di chi se ne occuperà l’anno prossimo, non potrà certo mancare Andrea Casadio, confermato nello staff tecnico, dopo i traguardi centrati alla guida della selezione U19, anche se resta ancora da capire quale ruolo gli verrà affidato, oppure se sarà affiancato come vice a D’Amore. Intanto, le prime mosse sono pronte per essere messe in atto, poi, toccherà completare l’intero puzzle.

Giovanni Poggi