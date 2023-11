Imolese, ora vola. C’è la Pistoiese,. D’Amore ci crede: "Un altro sforzo»

Quinta gara in poco più di due settimane per l’Imolese, di scena al Galli contro la Pistoiese (calcio d’inizio alle 14,30, arbitra Recupero di Lecce) nella nona giornata di serie D. Settantadue ore dopo il blitz di Riozzo contro il Sangiuliano, battuto 2-1 in rimonta grazie alle reti di Gulinatti ed Elefante, i rossoblù vogliono sfruttare il momento di forma, alimentato da sette risultati utili consecutivi (4 vittorie e 3 pareggi), che vale oggi il terzo posto, a due lunghezze dalla vetta.

"Potevamo anche avere qualche punto in più, ma dobbiamo ancora lavorare per arrivare al massimo delle nostre possibilità – commenta D’Amore –. Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato in questo inizio ed è soltanto attraverso il lavoro che possiamo crescere e imparare come gestire al meglio le partite, ed è quello che i ragazzi stanno facendo".

Poche chiacchiere e tanto lavoro, ciò che fin dal raduno il tecnico ha chiesto ai giocatori, con questi che eseguono alla lettera i compiti.

Anche questa volta, D’Amore potrà sfruttare tutti gli effettivi a propria disposizione. Al centro della difesa, dal primo minuto, dovrebbe tornare capitan Dall’Osso, stesso discorso, ma a centrocampo, per Garavini. Riposo per Ale e Sadek. Di fronte, una Pistoiese fin qui apparsa altalenante e ancora alla ricerca di una precisa identità. Il successo arrivato domenica sul Progresso (2-1), che mancava da oltre un mese, è stato il primo sulla panchina di Manolo Manoni, subentrato all’esonerato Consonni.

Tre punti che hanno ridato serenità agli ‘orange’, che potranno contare sul ritorno dell’esperto centrocampista Andrea Caponi (oltre 200 presenze in C). Il classe 1988 non prenderà parte alla trasferta di Imola.

Le altre gare: Aglianese-Ravenna, Borgo San Donnino-Prato, Carpi-Sangiuliano, Certaldo-Fanfulla, Mezzolara-Victor San Marino, Progresso-Lentigione, Sammaurese-Corticella, Forlì-Sant’Angelo.

La classifica: Ravenna 17; Victor San Marino 16; Imolese 15; Carpi, Forlì e Fanfulla 14; Sammaurese, Corticella e Pistoiese 12; Prato 11; Sant’Angelo, Mezzolara e Aglianese 10; Lentigione 9; Borgo San Donnino e Sangiuliano 7; Certaldo e Progresso 6.