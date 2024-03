Imolese, ripartire dalla sfida con Prato. D’Amore: "Serve un approccio diverso"

Un passo indietro rispetto alle ultime settimane. Soprattutto se si considera che la Pistoiese, prima del trionfo per 1-0 sull’Imolese, l’ultima vittoria in casa l’aveva ottenuta il 19 novembre. Non solo a livello di risultato, ma anche come prestazione, i rossoblù sono mancati all’appuntamento del Melani, condizionato da un avvio a rilento con il gol subito a freddo dopo neanche un quarto d’ora, nonostante il tecnico dei toscani si fosse trovato a sostituire subito l’infortunato Ielo con Evangelista (autore poi del gol-partita). E l’Imolese non ha mai dato l’idea di connettersi alla partita. Un pensiero condiviso nel post-gara anche dal tecnico Gianni D’Amore. "Abbiamo affrontato il match nel modo sbagliato. L’idea era attaccarli e pressarli forte fin da subito, cosa che non è mai avvenuta. Da lì è arrivato il gol subito, evitabile, che ci ha costretto a inseguire. Facciamo fatica a scardinare squadre che difendono compatte". Sì, perché i rossoblù, nella ripresa, hanno provato a rimetterla in piedi, ma hanno avuto poca lucidità nello sfruttare le occasioni create. "Cosa è mancato? Sicuramente l’atteggiamento che ci aveva contraddistinto nelle precedenti partite". Ora D’Amore è già al lavoro per preparare la sfida al Galli contro il Prato, anticipata e programmata per domani.

Giovanni Poggi