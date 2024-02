Imolese senza sosta: sette partite in un mese. Obiettivo la salvezza dopo la Coppa Italia

Sette partite in un mese e un futuro tutto da scrivere per l’Imolese, in corsa su due fronti, salvezza e Coppa Italia. Ma partiamo con ordine. Il primo impegno, in ordine di tempo, è di quelli da non fallire, domenica a Fidenza contro il Borgo San Donnino, penultimo e reduce da una sola vittoria nelle ultime 15 partite. Una situazione critica per gli emiliani, della quale i rossoblù dovranno approfittarne, anche per ritrovare un successo esterno che manca da più di tre mesi: l’ultimo, il 19 novembre a Lodi, contro il Fanfulla, ormai troppo tempo fa. Soprattutto se si considera che, dopo quell’acuto in terra lombarda, l’Imolese in trasferta ha incassato cinque sconfitte consecutive. Dal San Donnino al Trapani, un testacoda virtuale da paura, con i siciliani, avversari mercoledì prossimo dei ragazzi di D’Amore in Coppa Italia, primissimi nel girone I a quota 68 punti (a +10 sul Siracusa secondo) e ormai destinati a tornare tra i professionisti. L’appuntamento, come citato sopra, è fissato per mercoledì 28 al Galli, con fischio d’inizio alle ore 17. A completare il trittico di sfide in 7 giorni, la delicata gara interna contro il Sangiuliano, diretta concorrente all’interno del limbo che divide la zona playoff (lontana 10 punti) da quella playout (distante solo 4 lunghezze). E delicata sarà anche la trasferta al Melani contro la Pistoiese, in programma una settimana più tardi (domenica 10 marzo), altra rivale nella rincorsa alla salvezza, con i toscani che si trovano nel bel mezzo di una crisi di risultato, che va avanti da quasi 3 mesi, e si trovano oggi con entrambi i piedi nella zona calda. Tre giorni dopo (13 marzo), invece, è in programma il secondo round delle semifinali contro il Trapani, coi rossoblù che voleranno in direzione Sicilia per tenere vivo il sogno del trionfo in coppa.

Il tour de force proseguirà poi in casa col Prato (17 marzo) e, dopo una settimana ‘libera’ da impegni sul campo, Gulinatti e soci si rimetteranno in viaggio verso la Lombardia, dove domenica 24 marzo affronteranno il Sant’Angelo.

La settima ‘sinfonia’, l’Imolese proverà a suonarla al Galli, nel turno infrasettimanale pre-Pasquale contro il Fanfulla (giovedì 28 marzo), un’altra che sta lottando per mantenere la categoria e che verrà a Imola vogliosa di riscattare il ko dell’andata. Soltanto a quel punto della stagione, i ragazzi di D’Amore potranno rifiatare una decina di giorni, prima di rituffarsi nell’ultimo spezzone di campionato, dal 7 aprile al 5 maggio, con 5 partite decisive contro 5 delle attuali prime sei del girone (Corticella, Lentigione, Victor San Marino, Carpi e Ravenna).