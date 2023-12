Imolese Un’altra caduta che fa preoccupare

LENTIGIONE

3

IMOLESE

0

LENTIGIONE: Rizzuto; Cortesi (46’st Bonetti), Nava, Sabotic, Martini (27’st Manzotti); Napo, Grifa, Battistello; Montipò (37’st Roma), Sala (32’st Bocchialini), Nanni (27’st Capiluppi). A disp: Zovi, Formato, Turri, Macchioni. All. Beretti.

IMOLESE: Adorni; Elefante, Dall’Osso, Ciucci (1’st Diawara); Garavini (18’st Konate), Gulinatti, Sadek (,1’st Manes), Daffe (27’ Ale); Vlahovic, Capozzi (18’st Mattiolo), Rizzi. A disp: Nannetti, Georgiev, Gospodinov, Reinero. All. D’Amore.

Arbitro: Loris di Rossano.

Reti: 29’pt Montipò (L), 33’pt Nanni (L) e 21’st Battistello (L).

Note: ammonito Sala; spettatori 250 circa.

Tonfo Imolese. Perso lo scontro diretto e perso anche il terzo posto, ora preda della Victor San Marino, perché il Lentigione, che ha piegato con merito 3-0 i rossoblù, è volato in seconda posizione, alle spalle del Ravenna. Non l’approccio e la partita che ci si aspettava dai ragazzi di D’Amore, quasi intimoriti di fronte a un’avversaria che, alla vigilia, aveva lo stesso numero di punti in classifica - anzi, uno in meno, visto il -1 che pesa sul ‘groppone’ -. Non l’imolese che ci si aspettava dopo la sconfitta della settimana scorsa al Galli, non la squadra che negli ultimi due mesi e mezzo, prima del ko col Corticella, aveva raccolto 15 risultati utili consecutivi. Un momento di flessione fisiologica, che ci sta, al quale va però dato un freno, per non gettare all’aria tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora.

Avvio equilibrato, prima della tempesta reggiana, che ha travolto D’Amore e i suoi. Al nono, Rizzi vede l’inserimento di Capozzi in area e lo serve coi tempi giusti, ma il pallonetto dell’attaccante rossoblù finisce alto. Dal 20’ in poi, il Lentigione mette le mani sulla partita. A provarci per primo è Cortesi, che spara alto, lo stesso fa Battistello, qualche minuto più tardi, da posizione invitante. Al 29’, il vantaggio dei padroni di casa: invito di Nanni per Montipò, che, perso dalla difesa, ha tutto il tempo di girarsi e segnare. Nemmeno il tempo di metabolizzare lo svantaggio, che arriva il raddoppio. Azione fotocopia della precedente, ma questa volta è Nanni che si fa trovare libero al centro dell’area, pescato dall’ex Mezzolara Sala: 2-0 e notte fonda per i rossoblù. Prima dell’intervallo, Adorni evita il tris, sventando una bella conclusione di Nanni. Nella ripresa, l’ingresso di Diawara aumenta un po’ di spinta sulle fasce, da lì, al 56’, arriva il cross che Vlahovic proietta verso la porta, respinto da un attento Rizzuto. Ma al 66’, cala il sipario: incursione in area di Battistello, che prende la mira e fa 3-0, lasciando secco Adorni e mettendo in ghiaccio anticipatamente la partita. In più riprese, poi, l’Imolese rischia di subire il poker, prima dei tre fischi di Loris, che chiudono un pomeriggio da incubo. Secondo stop di fila per Rizzi e compagni (per la prima volta in stagione) e sesto sigillo consecutivo per il Lentigione, sempre più in alto e, oggi, unica reale inseguitrice del Ravenna. Tra due giorni, al Galli, arriva il Campobasso in coppa: l’occasione giusta per provare a rialzare subito la testa.