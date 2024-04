Imolese, via al tour de force per il sogno. D’Amore: "Possiamo vincere con chiunque"

Un mese per fare la storia. Un intro epica per l’impresa che servirebbe all’Imolese per agguantare i playoff. Epica, appunto, perché per recuperare otto punti con sole cinque giornate a disposizione servirebbe qualcosa di clamoroso, sperando che i risultati delle dirette concorrenti siano il più clemente possibile con i rossoblù. "Siamo sotto media e dobbiamo solo cercare di fare il meglio possibile da qui alla fine, quindi potenzialmente 15 punti, perché nessuna squadra è imbattibile: possiamo vincere contro chiunque e perdere da chiunque, come ci è capitato diverse volte in questa stagione". Così, una settimana fa, Gianni D’Amore aveva commentato il momento dei suoi nel post-gara contro il Fanfulla, battuto per 2-0 con i gol di Mattiolo e Raffini. La richiesta al gruppo da parte del mister è chiara: raccogliere il massimo sul campo e poi si vedrà. Ma è chiaro che servirà un lavorone ai rossoblù, considerato che tutte e cinque le prossime avversarie in campionato sono ancora in lotta per i playoff o per la promozione in C. Toccherà all’Imolese, dunque, recitare il ruolo del guastafeste: un personaggio imposto dal calendario e un’etichetta che comunque a Gulinatti e compagni non dispiacerebbe portarsi dietro fino al 5 maggio, giorno dell’ultima gara di stagione regolare.

Come sempre, però, occorre ragionare un passo alla volta e senza guardare troppo avanti: in ordine di tempo, la mente va proiettata al match di domenica al Biavati, la casa per definizione del Corticella, che l’anno scorso centrò il miracolo di vincere la finale playoff con la Pistoiese e che, anche quest’anno, sta disputando un campionato al vertice, di tutto rispetto.

Quella in programma tra tre giorni a Bologna sarà la terza sfida stagionale tra queste due squadre, dopo il terzo turno di Coppa Italia del 15 novembre (deciso da una doppietta della meteora argentina Reinero, appena qualche giorno prima di fare le valigie, salutare Imola e viaggiare in destinazione Siracusa, dove ha già segnato 5 gol nel girone I) e il match d’andata disputato 11 giorni più tardi, sempre al Galli, e che ha visto trionfare 1-0 i ragazzi di Miramari, grazie ad una rete di Trombetta.

I biancazzurri, scivolati al sesto posto, e quindi momentaneamente fuori dai playoff, dopo la sconfitta nel derby col Progresso, avranno sicuramente tanta voglia di rifarsi, sul campo dove non meno di 10 giorni fa la corazzata Forlì è uscita con le ossa rotte (4-0). Dopo il Corticella, poi, altri quattro big-match per l’Imolese, contro terza, quinta, prima e seconda della classe: rispettivamente Lentigione, Victor San Marino, Carpi e Ravenna. Un vero e proprio tour de force, senza margine d’errore.