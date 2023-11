"Imolese vince a Prato: Ravenna e Imolese in vetta"

Una rete di Capozzi al 61’ ha regalato all’Imolese il successo esterno per 1-0 a Prato nel recupero della gara rinviata domenica per l’alluvione. Nel finale la squadra di Novelli ha fallito con Mobilio il rigore che poteva dare l’1-1. Col successo l’Imolese (3 vittorie di fila) aggancia in vetta il Ravenna: Ravenna e Imolese 21, San Marino 20, Forlì e Fanfulla 18, Carpi, Corticella, Sammaurese, Lentigione e Pistoiese 15, Prato e Aglianese 12, Sangiuliano 11, Sant’Angelo e Mezzolara 10, Progresso 9, Borgo 8, Certaldo 6. Intanto è già stato rinviato il derby di domenica 12 fra Prato e Pistoiese, che si giocherà mercoledì 15 alle 19,45 per evitare di distogliere forze dell’ordine dalle operazioni di ripristino della zona di Prato e dintorni post alluvione. Intanto ieri per il secondo giorno di fila la Pistoiese non si è allenata, secondo quanto trapela ci sarebbero motivi economici. d.s.