Impegni per Under 14 e Under 16. I baby talenti al Torneo delle province

Oggi pomeriggio, a Savarna, si disputa la 2ª giornata di andata del girone C del Torneo delle province 2024, promosso e organizzato dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna e rivolto ad Under 14 e Under 16. Ogni Delegazione provinciale ha selezionato i migliori atleti che fanno parte delle nove Rappresentative Provinciali divise in tre gironi – passano la prima di ogni gruppo e la miglior seconda – da tre formazioni ciascuno: Ravenna è inserita nel gruppo romagnolo con Rimini e Forlì-Cesena. Doppia sfida, oggi, per Ravenna impegnata contro Forlì-Cesena, al ‘Guerrini’: alle ore 15 si affrontano le Rappresentative Under 14 (la ravennate è allenata da Iorio Smacchia), mentre alle ore 16,30 tocca agli Under 16, selezionati da Gianluca Lami. Nella prima giornata del girone, gli Under 14 ravennati hanno pareggiato 1-1 allo scadere contro i pari età di Rimini, mentre gli Under 16 hanno vinto con un netto 2-0. La Delegazione di Ravenna, con Johannes Donati dirigente, ha iniziato la propria attività di scouting a settembre 2023, visionando attraverso i propri tecnici oltre 120 ragazzi fra i nati nel 2010 e quelli nel 2008. Diversi giovani atleti che in passato sono stati selezionati dalla Delegazione di Ravenna hanno poi avuto la possibilità di mettere a frutto le loro doti calcistiche in diverse squadre professionistiche della regione e non solo.

u.b.