Impresa del Montagnano. Sansovino ko nel derby

AREZZO

Il derby tra Sansovino e Montagnano si tinge dei colori dei torelli. La squadra di Laurenzi mette a segno una vittoria a dir poco importante sia per il proprio campionato che per la lotta promozione. La Sansovino di Testini (nella foto), reduce da cinque vittorie di fila, si ferma contro il Montagnano che passa con un gol per tempo. Al 45’ Luconi e al 90’ Bassini decidono un derby sentito che porta il Montagnano in scia del quinto posto, grazie al lavoro di Laurenzi e a quello della società in sede di mercato, mentre la Sansovino mastica amaro. Già, perché adesso il distacco dalla capolista Affrico è tornato a salire. I fiorentini passano in casa della Settignanese vincendo il loro derby con i gol di Vecchi e Amoddio. Adesso la classifica dice Affrico 50, Sansovino 45 e Grassina 39 punti. I rossoverdi di Marco Cellini passano in casa dell’Antella per 1-0 e restano da soli al secondo posto. Sale il Subbiano grazie alla rete al 48’ di De Simone che proiettai ragazzi di Luca Giusti al quarto posto. Alle loro spalle sale la Chiantigiana, lontana solo un punto, che va sotto per 1-0 contro il Pienza di Giulio Peruzzi (gol di Magnanensi) ma nel finale di partita con Calonaci e Verdiani la ribalta. Una battuta di arresto che porta fiducia Lucignano. Gli amaranto di Gennaioli vanno a pareggiare in casa del Fiesole per 1-1. Vantaggio fiorentino con Russo, poi Ciappetti entra dalla panchina e pareggia nella ripresa.

Adesso la classifica parla di un ultimo posto in compagnia del Montalcino e di una lotta salvezza più via che mai nella domenica in cui il Lucignano ha salutato Paolo Sartini, scomparso nella giornata di sabato, dirigente degli amaranto. "La società del Lucignano – si legge sui social – esprime tutto il suo dispiacere e il suo immane dolore per la scomparsa improvvisa e completamente inaspettata dell’amico Paolo Sartini, 61 anni, una persona importante per il calcio lucignanese, ha dato tanto per questa società e per molti anni il suo impegno e la sua passione sono state determinati per la crescita dell’associazione e questo grazie alle molte cariche che ha ricoperto. Negli ultimi anni era uno dei due nostri vicepresidenti. Tutto il consiglio lo porterà sempre nel cuore e vuole ricordarlo nei tanti momenti speciali e di amicizia che abbiamo vissuto insieme sempre con i colori amaranto nel cuore. Le nostre più sentite condoglianze vanno a tutta la sua famiglia a cui siamo vicini e lo vogliamo ricordare con il suo sorriso e con la sua faccia da bravissima persona che lo contraddistinguevano. Un ultimo grande abbraccio da tutti noi riposa in pace Paolino". Il Montalcino intanto rimedia tre gol dal Torrita mentre l’Alberoro di Bernacchia adesso ha solo due punti sulla zona rossa dopo il ko contro il Casentino Academy che passa per 1-0 con gol di Diani al 73’. Un gol che serve ai gialloverdi ad allungare la serie utile tenendosi ben lontani dalla zona calda.