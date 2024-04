Impresa del Mulazzo, il Serricciolo cade in casa

Forte di Marmi

0

Mulazzo

1

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino, Valori (67’ Tonacci), Cargioli, Sodini F., Cardillo, Tedeschi (78’ Maggi), Seriani, Alberti (61’ Papi), Lossi, Della Pina (56’ Sodini N.). All. Cagnoni.

MULAZZO: Leri, Santini, Luccini (87’ Malatesta), D’Angelo R., Dell’Amico, Bernieri, Filippi (70’ Cham), Ausili, Bortolasi (90’ D’Angelo), Capo, Occhipinti. All. Strata.

Arbitro: Puterio di Piombino.

Marcatori: 95’ D’Angelo.

FORTE DEI MARMI – Fondamentale vittoria del Mulazzo che si avvicina prepotentemente alla matematica salvezza. Un successo arrivato in extremis contro l’ambizioso Forte dei Marmi. La partita è equilibrata con i padroni di casa che dopo soli 5 minuti si vedono annullare per fuorigioco la rete del vantaggio. Al 17’ rispondono i lunigianesi con un tiro di Bortolasi. Al 30’ ci prova anche Filippi con una punizione che finisce fuori di poco. Al 35’ i padroni di casa falliscono una ghiotta occasione, rubando palla a Leri, ma sbagliando a porta vuota. Al 40’ i ragazzi di Strata vicini al gol con un colpo di testa che si stampa sul palo. Al 43’ conclusione pericolosa del Forte respinta da Leri. Nella ripresa il match resta equilibrato, senza squilli, ma si accende nei minuti di recupero: prima un colpo di testa del Forte, respinto da un difensore, poi l’azione solitaria di Capo che mette una palla d’oro in mezzo per D’Angelo che fa esplodere di gioia i tifosi lunigianesi.