Impresa. Fiorano, tre punti d’oro per la salvezza i biancorossi vincono con un uomo in meno Fiorano 3 Quarantolese 2 Fiorano: Baciocchi, Bach, Kwakie, Torlai, Wusu, Hardy, Hoxha, Matroleo, Francioso (32’ s.t. Malivojevic), Bianchini (35’ s.t. Canalini), Angelillis. All. Nobile...