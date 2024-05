In casa del Trestina ampio turnover da entrambe le parti in quella che è stata una sorta di passerella. Sangio, ko indolore: Rotondo sigla l’ultimo gol

TRESTINA

3

SANGIOVANNESE

1

TRESTINA (4-3-3): Pollini; Belli, Contucci, Menghi, Bucci; Conti, Farneti (87’ Granturchelli) Marietti; Omohonria, Tascini (90’ Sensi), Di Nolfo (89’ Giuliani). All. Ciampelli.

SANGIOVANNESE (4-3-2-1): Timperanza; Pertica (86’ Dei), Farini, Masetti, Gianassi (74’ Di Rienzo), Nannini, Disegni, Shenaj (62’ Chelli); Cicarevic (46’ Bartolozzi), Senesi (46’ Rotondo) Canessa. All. Rigucci.

Arbitro: Palmisano di Saronno.

Reti: 28’ Di Nolfo, 41’ Menghi, 74’ Rotondo, 83’ Tascini rig.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Belli, Pertica

TRESTINA - La Sangiovannese esce sconfitta da Trestina per 3-1 e chiude amaramente una stagione che però ha consegnato l’obiettivo che la società si era prefissata: la permanenza in categoria. È l’ultima giornata della stagione 2023-2024, le due squadre sono salve dallo scorso turno e attuano un piccolo turnover per dare spazio a coloro che, fino a questo punto, hanno messo meno piede in campo rispetto ai compagni. Nella Sangiovannese c’è il debutto dal primo minuto, dopo alcuni spezzoni giocati, del centrocampista albanese del 2007 Shenaj. Si gioca al cospetto di una giornata soleggiata con pochi intimi sulle tribune. Presenti, tra i tifosi azzurri, i gemellati di Foligno. Ritmi non altissimi in terra tifernate, più che una partita di campionato sembra una classica sgambatura estiva ma è il Trestina a crederci di più e difatti, al 28’, complice un corto retropassaggio di Gianassi, si avventa sul pallone Di Nolfo che, dopo aver scartato il portiere Timperanza, deposita dentro la porta sguarnita . La Sangiovannese non accenna reazioni, i locali ne approfittano e arrivano al raddoppio con il difensore Menghi, più lesto di tutti a ribadire in rete una precedente traversa colpita. Sul 2-0 si va negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Nella ripresa nel giro di tre minuti, tra il 20’ e il 23’, Timperanza si supera altrettante volte consecutivamente su Tascini e, sul successivo calcio d’angolo su un’incornata a botta sicura di Bucci che trova ancora attento il portiere azzurro. Al 29’, però, la Sangio riapre la partita. Rotondo entra prepotentemente in area e di destro batte sul palo più lontano Pollini. Il Trestina stabilisce le distanze al 38’. Farini atterra in area Tascini che dal dischetto riporta sul doppio vantaggio i suoi. Nei minuti finali non succede niente di eclatante, le squadre operano alcuni cambi per dare spazio a chi, fino a oggi, ha avuto meno minutaggio e dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine della partita e conseguentemente della stagione.

Massimo Bagiardi