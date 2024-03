In casa. La Giana si gode la zona playoff. Ma oggi c’è l’Alessandria in crisi

GORGONZOLA (Milano)

Giana in campo oggi a Gorgonzola (ore 14) contro l’Alessandria, a un passo dalla retrocessione e al quinto cambio in panchina. Sfida-trappola per i biancazzurri, imbattuti da sei giornate (tre vittorie, tre pareggi) e reduci da quattro gare senza subire gol (uno nelle ultime sei). La squadra di Chiappella è in zona playoff: +2 di margine. Ma per quattro posti ci sono otto squadre in tre lunghezze. Il tecnico da un lato non si nasconde, dall’altro non si fida: "Ci siamo meritati un buon piazzamento in vista del rush finale. Ma la classifica è corta: ci serve ancora qualche punto salvezza". Sull’ultima partita (0-0 a Verona): "Ci è mancato il guizzo. Dopo un primo tempo contratto abbiamo creato almeno quattro occasioni nitide". Tra i pali assente Zacchi, convocato in Nazionale Under 21. Vincere, l’obiettivo. Per non finire a fare calcoli.

GIANA (4-2-3-1): Pirola ; Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli; Marotta, Pinto; Lamesta, Franzoni, Mb. Fall; Ma. Fall. All.: Chiappella. Luca Mignani