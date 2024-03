IN DIRETTA SU tvrs. Oggi in televisione. Cluentina-Monticelli

Oggi alle 15 sul canale 13 di Tvrs si potrà vedere in diretta Cluentina-Monticelli e domani, alla stessa ora, le telecamere saranno a Chiesanuova per il match tra i locali di mister Mobili (foto) e il Montegranaro. Poi ci sarà la sosta e i campionati di Eccellenza e Promozione riprenderanno ad aprile, ecco le gare di quel mese che si potranno seguire in diretta su Tvrs. Domenica 7 alle 16, Castelfidardo-Maceratese; una settimana dopo Civitanovese-Montefano; il 21 alle 16.30 sarà trasmessa Osimana-Maceratese e il 28 la partita sarà scelta in base alla situazione di classifica. Ecco le partite di Promozione in diretta su Tvrs: alle 16 del 6 aprile Vismara-Cerreto e il 13 Corridonia-Vigor Castelfidardo; il 20 aprile alle 16.30 Rapagnano-Appignanese.