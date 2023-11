In Eccellenza. Esonerato dall’Oltrepò. Era terzo in classifica...

BRONI (Pavia)

Clamorosa decisione in casa Oltrepo’: il sodalizio pavese militante in Eccellenza ha esonerato mister Agostino Mastrolonardo, arrivato in estate a Broni dopo la brillante scorsa stagione sulla panchina della Vis Nova Giussano dove sempre nel massimo torneo regionale aveva conquistato una miracolosa salvezza. Una decisione incredibile considerati i numeri dell’Oltrepo’, attualmente al terzo posto in classifica, a -3 dalla vetta e in piena zona play off con 17 punti totalizzati nei primi due mesi di campionato (5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta). Inoltre sotto la gestione di Mastrolonardo la squadra vanta il terzo miglior attacco (14 reti) e la miglior difesa.

Una scelta difficile da capire nella tempistica visti i risultati. Con ogni probabilità l’ormai ex tecnico biancorosso ha pagato la prestazione di domenica scorsa a Verbano dove capitan Gabrielli e compagni sono sembrati poco determinati sotto porta e hanno portato a casa solo un misero punticino. Una prova che non è piaciuta alla dirigenza che dopo una attenta riflessione fatta a inizio settimana ha optato per voltare pagina. Successivamente il sodalizio che ha sede al centro sportivo di via Ferrini a Broni ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico Paolo Barbieri che in questo anno e mezzo è stato prima il vice di Omar Albertini e in questa stagione proprio di Mastrolonardo. A spiegare i motivi della decisione patron Fabrizio Catenacci: "E’ la prima volta nella mia storia di presidente che cambio tecnico a stagione in corso. Abbiamo perso in questi due mesi 5 punti che a primavera peseranno. Riponiamo molta fiducia in Barbieri, poi il tempo dirà se questo cambio avrà portato i i suoi frutti". Il nuovo allenatore sarà affiancato in questa avventura da Christian Orestano attualmente tecnico della formazione under 16 Bronese. Barbieri debutterà domani alle o20,30 nell’anticipo di campionato contro la quotata Caronnese, match che si disputerà sul sintetico di Ferrera Erbognone causa indisponibilità dello stadio di Broni. .

Raffaele Sisti