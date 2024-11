In Eccellenza zoppicano tutte le brianzole. Muggiò fa 1 a 1 e aspetta

Non è stata una gran domenica per il lotto delle brianzole in Eccellenza.

Continua a frenare l’Ardor Lazzate che nemmeno in casa contro la pericolante Sestese torna a vincere e convincere. Il gol di Benedetti vale un punto (1-1) e i gialloblù, finisse oggi il campionato, sarebbero addirittura fuori dalla zona playoff, sesti.

Da dimenticare anche la trasferta del Meda che crolla sotto i colpi della Caronnese (3-0). Perdono anche Lentatese (2-1) a Vergiate e soprattutto la Base che lotta alla pari a Saronno ma viene trafitta dal 200esimo gol in carriera di Mammetti. Nel girone B Fabiani salva in extremis la Fucina Muggiò sul campo del fanalino di coda Olginatese; ora si attende la decisione definitiva di Pace se affidare la panchina ad Anania fino alla fine. La Leon non va oltre l’1-1 a Barzanò contro la Manara e precipita a -9 dalla vetta.

Ko della Casati (2-0) a Cisano.

Ro.San.