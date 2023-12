In Prima tutte a caccia di riscatto. Il Quarrata vuole tornare nei playoff

Domenica alle 14:30 prenderà il via la dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, con il girone d’andata che sta ormai arrivando a conclusione. E per le formazioni di Pistoia e provincia, l’obiettivo comune resta quello di dare il massimo. Soprattutto nel girone A di Prima, dove la situazione è più cupa e tutte le squadre pistoiesi e valdinievoline sono chiamate a risalire la china al più presto per evitare problemi. Impegni esterni per Giovani Via Nova e CQS Pistoia, rispettivamente contro Atletico Lucca e Romagnano. Scendendo in zona playout, il Pescia riceverà un Porcari in forma, mentre il Chiazzano vuole schiodarsi dall’ultimo posto battendo il Corsanico in quello che è di fatto uno scontro-salvezza esterno.

Passando al girone C, il Quarrata mira a tornare al più presto in zona playoff: gli uomini di coach Francesco Fabbri dovranno però far risultato nella tana della Sancascianese, meglio se aggiudicandosi l’intera posta in palio. Partita impegnativa anche per gli Amici Miei: la banda di Alessio Giugni riceverà un Cerbaia che ha appena appaiato in vetta alla graduatoria il Barberino Tavarnelle, e che non avrà intenzione di mollare la presa. Ma un’eventuale vittoria garantirebbe agli aglianesi l’uscita definitiva dalle sabbie mobili della graduatoria, oltre ad un’iniezione di autostima da spendere anche nelle prossime sfide.

Più rassicurante il quadro della Seconda Categoria, a ben vedere. Soprattutto nel girone E, dove le due prime della classe vogliono continuare a correre, tentando però di seminare l’altra. Il Cintolese sarà di scena a Prato contro la Galcianese e considerando gli oltre quindici punti di differenza, i ragazzi di Avanzati partono con il favore del pronostico. Consci del fatto che vincere potrebbe davvero garantire il primato in solitaria stavolta, perché la Montagna Pistoiese riceverà il San Niccolò in quello che appare alla stregua di un incontro con un maggior coefficiente di difficoltà.

C’è in teoria anche l’Atletico Casini Spedalino, terzo a quota 21, che potrebbe approfittare di un eventuale passo falso del tandem Cintolese – Montagna per mettere la freccia. Ma Ciaccio e soci saranno impegnati in trasferta contro un Montemurlo Jolly tutt’altro che malleabile, in quello che è uno scontro ad alta quota. C’è però movimento anche appena fuori dalla zona playoff: violando il campo del Montalbano Cecina, la Virtus Montale vedrebbe le proprie quotazioni in netto rialzo. Idem dicesi per l’Olimpia Quarrata, qualora violasse il terreno di gioco del Borgo a Buggiano. A completare il tutto, ecco infine Pistoia Nord – Chiesanuova, Montale Pol.90 Antares – La Querce e Prato Nord – San Felice.

Giovanni Fiorentino