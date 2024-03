In Seconda Categoria mancano cinque turni al termine della regular season. La capolista Montignoso sogna. Fivizzanese, operazione sorpasso

Anche il campionato di Seconda Categoria tira il fiato, rinviando a maggio i verdetti. Si è aperta una parentesi dedicata alla Pasqua, ma una buona parte di questa dedicata a ripassare la lezione. Diciamo: campionato interrotto in previsione dell’ultimo giro di valzer, anzi di quadriglia.

Sia pure con forti palpitazioni, il Montignoso ha sfruttato il turno interno con il mai domo Monzone mantenendo inalterato il vantaggio sulla Fivizzanese, che ha liquidato la pratica San Vitale con un rotondo tre a zero. Le sue vicende, affini per molti versi a quelle vissute in un passato più o meno remoto da squadre dalle identiche radici, inducono ad un sorriso benevolo. Nella frazione finale il Montignoso su cinque partite dovrà affrontare tre trasferte e due turni interni. I rossoblù di Alberti alla ripresa saranno di scena a Massarosa, poi ospiteranno il Navacchio, quindi trasferta in casa dei cugini della Carrarese Giovani, seguita dalla partita interna contro il San Vitale e poi chiudere (si spera) a Filattiera. Il calendario non le è favorevolissimo, però il margine dei tre punti di vantaggio sulla medicea le consente di gettarsi con ottimismo sui cinque ostacoli che lo dividono dalla conquista del passaporto promozione in Prima Categoria. Può darsi che la paura di vincere ne potrebbe pregiudicare il rendimento, fenomeno che di fatto, vista la situazione di classifica finirà per diventare comune anche alla Fivizzanese ancora in lotta per il ricongiungimento.

La Carrarese Giovani che ha deragliato in prossimità del passaggio a livello rappresentato dal fanalino di coda Ospedalieri, il recupero su Montignoso e Fivizzanese è diventato impensabile. Sul piatto delle considerazioni va inserita anche la Filattierese che sorprendendo tutti in questo momento si trova con tutti e due i piedi in area playoff.

Ebal.