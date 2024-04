In testa vincono tutte, in fondo exploit dell’Atletic Montagna

Nessun colpo di scena nel girone B di Promozione: il trio che si gioca la promozione in Eccellenza ha ottenuto i tre punti, e dunque se la gode il Bibbiano/San Polo che rimane primo ma restano meno partite da giocare. I ragazzi di Tedeschi hanno superato il Virtus Camposanto con un gol di Bonacini, centrale di difesa. Sufficiente l’1-0 per restare lassù. Rimane in scia la Vianese: 1-0 sul Vezzano, gol decisivo di Adusa (sempre più re dei bomber con 21 gol). Non molla nemmeno l’Arcetana: tondo 2-0 sul Castelnuovo grazie al puntero Barbari e a Travagliati. Incredibile vedere, a 4 partite dalla fine, 3 squadre ad oltre 70 punti. Fa notizia il netto successo del fanalino di coda Atletic Progetto Montagna: un 3-0 sulla Sanmichelese che alla vigilia aveva ben 37 punti in più. Si sono regalati una notte di gioia Frontera, Briselli e Franchi, tutti a segno nei 15 minuti finali. Dopo due sconfitte torna a punto il Baiso/Secchia: in dieci per gran parte del tempo (rosso al portiere Brevini all’11’), 1-1 con quella che era la terz’ultima della classe. Caputo aveva portato avanti i canarini, poi pari di Ricci. Bel successo dello Sporting Scandiano: 3-1 sul campo dello United Carpi in remuntada grazie ai sigilli nella mezz’ora finale di Duci, Valestri e capitan Bonora. Per i modenesi gol in apertura di Malagoli. Pari beffa per il Castellarano: vinceva 2-0 con Sula e Cavazzoli, ma il Cavezzo ha trovato il pari con doppio Hoxha (il secondo gol al 91’).

Ricordiamo che in caso di arrivo a parità di punti a due si procederà con lo spareggio; in caso di arrivo a tre, invece, lo spareggio sarebbe tra Vianese e Arcetana perché Bibbiano è dietro nella classifica avulsa.

Classifica: Bibbiano/San Polo 73, Vianese 72, Arcetana 70, Atletic Cdr 54, United Carpi 52, Sanmichelese 50, Sporting Scandiano 44, Castellarano 43, Castelnuovo 41, Vezzano 38, Baiso/Secchia 37, San Felice 36, Virtus Camposanto 32, Quarantolese 26, Terre di Castelli 22, Fiorano 22, Cavezzo 18, Atletic Progetto Montagna 16