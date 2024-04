In trasferta. Mariani: "Il Montefano a Urbania per non lasciare nulla di intentato»

"Il Montefano deve essere padrone del proprio destino e per riuscirci c’è da vincere a Urbania". È quanto dice l’allenatore Nico Mariani (foto) alla vigilia dell’ultima gara di campionato alle 16.30. "Ci siamo proposti – aggiunge – di vincere le ultime due gare per non avere nessuna recriminazione e perché tali risultati ci danno la certezza del secondo posto che ci garantisce il diritto di giocare in casa i playoff". E così non c’è da lasciarsi distrarre da quanto avverrà a Civitanova, dove i locali con il successo saranno in D, o a Montecchio dove gioca il Chiesanuova che può insidiare il secondo posto. Oggi il Montefano deve fare i conti con l’Urbania. "Un avversario molto forte – ammonisce Mariani – che ha pagato gli infortuni, altrimenti il suo cammino sarebbe stato da protagonista perché è una formazione con una rosa di valore e con un tecnico preparato". Il Montefano ha in Calamita e Bonacci i due elementi in diffida e si sta valutando l’ipotesi di un impiego parziale o di non utilizzarli per avere la certezza che possano essere disponibili ai playoff. "Voglio vedere sul campo – dice – quanto fatto in settimana con una prova da squadra in cui siamo guidati dal “noi“. È una partita importante su un campo difficile dove affronteremo una squadra tosta, che vorrà chiudere bene il torneo, ma noi ci faremo trovare pronti". All’andata i viola hanno vinto 4-1 una partita incredibile dopo essersi trovati sotto di un gol e in inferiorità numerica alla fine del primo tempo. "In quella gara abbiamo sofferto, siamo stati bravi a trovare gli episodi per pareggiare e ribaltare il match. Abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti in modo straordinario con un atteggiamento che ha fatto la differenza, con una prova in cui i ragazzi sono stati compatti, hanno ragionato da squadra ed è così che dobbiamo interpretare ogni gara". Oggi si chiude il campionato che ha visto il Montefano protagonista. "Si chiude un cammino e importantissimo sotto ogni profilo, a prescindere dall’epilogo finale".