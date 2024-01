In trasferta. Mariani: "Montefano senza alternative a Montecchio. Serve una gara di personalità per pensare in grande»

"Dobbiamo andare a Montecchio con personalità e carattere se vogliamo disputare un torneo importante". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla dell’atteggiamento che dovrà tenere la squadra nel match in programma a oggi in casa del K Sport Montecchio Gallo. All’andata i viola hanno battuto i pesaresi al termine di una partita ben interpretata dalla squadra. "Ma adesso – sottolinea il tecnico – è tutta un’altra storia, il girone di ritorno dà il via a un altro campionato e si comincia da capo. Sappiamo che oggi affronteremo un avversario ben allenato, forte e con elementi di qualità, ma sappiamo anche che noi non siamo da meno". La squadra non potrà contare sullo squalificato Nicolò Di Matteo che sarà al fianco dei compagni nella trasferta. Il Montefano è reduce dal pareggio interno con la Sangiustese e oggi il tecnico chiede un passo avanti ai ragazzi. "In quella gara abbiamo commesso una sbavatura che ci è costata il pareggio, ai punti avremmo meritato la vittoria considerando anche che abbiamo creato le premesse per segnare ancora. Oggi dovremo fare meglio curando di più i particolari ed essere anche più concentrati per sfruttare meglio le occasioni sotto rete".

Il K Sport Montecchio Gallo si presenta al match con qualche acciaccato, ma può contare sui recuperi di Paoli e Vegliò, niente da fare per Pizzagalli.