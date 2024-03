IN TRASFERTA. Pergo con Legnago. Voglia di riscatto

Tre punti per il riscatto, questo l’obiettivo della Pergolettese che oggi alle 18.30 affronta in trasferta il Legnago Salus. La formazione cremasca, reduce dalla sconfitta di misura rimediata venerdì sera al Voltini contro l’Alessandria, cerca in questa gara in terra veneta un risultato positivo per migliorare una classifica che al momento vede Soncin e compagni in piena zona playout. Mister Giovanni Mussa dovrà rinunciare al difensore Piccinini che è stato squalificato dal giudice sportivo per 4 giornate per comportamento irriguardoso verso il direttore di gara al termine del match con i piemontesi. Al suo posto probabile l’impiego dell’esperto Lambrughi.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Figoli; Caia, Guiu Villanova. All. Mussa. Raffaele Sisti