In tribuna. Al Berni presente. Michele Mignani insieme ai figli

Non è passata inosservata la presenza di Michele Mignani al Berni di Badesse. La bandiera bianconera, nonché ex allenatore della Robur, accompagnata dai figli Guglielmo e Carlo si è seduto in tribuna e dalla Curva è partito un coro nei suoi confronti, ricambiato con un saluto. Segno di un legame che mai si dissolverà. Ad assistere alla partita tra il Siena e la Nuova Foiano anche l’assessore allo Sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè. Al termine del confronto, vinto agilmente dai bianconeri, Bianchi e compagni sono andati, come ormai da tradizione, sotto la gradinata per cantare La Marcia del Palio. Stavolta, al coro ‘Salta con noi mister Magrini’ (e lui ha saltato) anche il tecnico bianconero si è intrattenuto in campo per festeggiare, accompagnato dal suo staff. La squadra è poi rientrata negli spogliatoi tra gli appalusi e gli incitamenti della tribuna. Tanti quelli al giovane Alfred Hage, protagonista di una gran partita.