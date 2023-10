In vendita i biglietti per la sfida di sabato al San Nicola di Bari

Archiviato il ko in casa contro la capolista Parma, l’Ascoli guarda già al prossimo impegno in calendario che sabato prossimo vedrà gli uomini di Viali di scena al San Nicola per sfidare il Bari (avvio alle ore 14). La vendita dei tagliandi per assistere all’incontro è già iniziata nella giornata di venerdì. A renderlo noto era stato lo stesso club biancorosso. Il prezzo dei biglietti riservato per il settore ospiti che accoglierà i tifosi del Picchio sarà di 16 euro (compresi diritti di prevendita) e gli stessi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita abilitati e sulla piattaforma online del circuito TicketOne. Ancora una volta saranno numerosi i sostenitori provenienti dalle cento torri. I termini previsti per l’acquisto termineranno venerdì prossimo alle 19. Non sarà necessaria la tessera del tifoso. La squadra invece riprenderà oggi la preparazione al Picchio Village con una seduta programmata al pomeriggio alle 15.