In volo verso la gloria. Forte e Pietrasanta da urlo

Regionale. La capolista Forte dei Marmi sbanca 3-0 il campo del Casalguidi, con una prova di forza. A segno Marcucci, Carlo Mosti e Niccolò Mosti. Il Capezzano Pianore ci mette un tempo, il primo, a ingranare contro il Pescia, ma poi dilaga 3-0 con il 2007 Bastillo, Ratti e Moriconi. “Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo” sottolinea Gianluca Di Cola. Turno di riposo per il Lido, mentre il Camaiore cede 3-0 al Lampo Meridien.

Classifica: Forte dei Marmi 49; Lampo Meridien 48; Atletico Lucca 43; Capezzano 42; Folgor Marlia 40; Montecatini e Quarrata 35; Capostrada 34; Academy Porcari 33; Don Bosco Fossone e Larcianese 31; Casalguidi 28; Lido 25; Pescia 11; Camaiore 9.

Provinciale Lucca. Il Pietrasanta supera agevolmente anche l’ostacolo Ponsacco, proseguendo la sua marcia verso il titolo. Il 4-0 finale è griffato da quattro autori diversi, segno che è la squadra tutta a girare meravigliosamente. A referto vanno Caldelli, Della Bona, Cesarali e Gasperini, tutti nella ripresa. “Nel primo tempo siamo stati inchiodati sullo 0-0 - commenta Luigi Troiso -, ma abbiamo colpito anche 3 legni. Poi nella ripresa, abbiamo dilagato. Veniamo da 8 successi consecutivi e non abbiamo mai perso. I ragazzi sono fantastici”.

Classifica: Pietrasanta 55; Valle Ottavo 50; Castelnuovo 43; Ponte Origini 42; Forcoli 38; Vorno 35; Pecciolese 34; Ponsacco 29; Pieve Fosciana 28; Folgore Segromigno 18; San Frediano 17; Polo Lucchese 14; Castelfranco 13; San Macario 12; Barga 11.

Provinciale Massa. Il Viareggio batte 3-2 il Lunigiana-Pontremolese, nello scontro diretto, e resta nella scia della capolista Massese. Chamedi e Belluomini mettono la strada in discesa, ma gli ospiti reagiscono ed arrivano sul 2-2. Sembrano 2 punti persi ma al 90’ Pucci, di testa, trova la rete di un successo che vale oro. “Veramente una bella partita - sottolinea Valerio Fommei -, fra due squadre che valgono di più di un campionato Provinciale”. Dilaga 8-1 il Blues Pietrasanta col Fosdionovo. Puccetti ne fa quattro nel primo tempo. Nella ripresa c’è gloria per Guarino 2, Leonetti e Telles. Continua il momento no dello Stiava, contro il Ricortola è 0-3. Turno di riposo per il Massarosa.

Classifica: Massese 50; Viareggio 48; Lunigiana-Pontremolese 43; Massarosa 41; Montignoso 38; Serricciolo 34; Romagnano 26; Blues Pietrasanta e Ricortola 25; Atletico Carrara 22; Stiava 21; Villafranchese 13; Tirrenia 3; Fosdinovo 2.

Sergio Iacopetti