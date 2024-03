"Incontro di Seconda Categoria tra Vada e Montieri rinviato per impraticabilità del terreno di gioco"

vada

n

montieri

d

L’incontro di campionato del girone C di Seconda categoria tra Vada e Montieri è stato rinviato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco. La sfida, in programma ieri alle 15 sul campo di Vada, si recupererà nelle prossime settimane. Il direttore di gara, il signor Lambardi di Piombino, insieme alle due formazioni ha deciso di rinviare l’incontro per il terreno troppo allagato. L’arbitro, assieme ai due capitani delle squadre, poco prima delle 15 ha fatto una ricognizione in campo per vedere se il pallone rimbalzasse, ma l’esito è stato negativo.