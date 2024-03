Incredibile ma vero. Montanari lascia anche il Legnano. Vendute le quote

Emiliano Montanari non è più il presidente del Legnano. L’ex rappresentante legale dell’Acr Siena ha venduto il 100 per cento delle quote della società lilla a Enea Benedetto, già presidente dell’Alessandria dal maggio al dicembre 2023, piazza in cui, basti leggere i commenti, non ha lasciato un bel ricordo. "Siamo onorati di essere parte dell’illustre storia dell’Ac Legnano e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del club – le prime parole del neo dirigente –… Tengo a ringraziare l’ingegner Montanari e l’intero gruppo dirigenziale per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi due anni, ho trovato una società sana e gestita in modo impeccabile, lavoreremo per riportare il Legnano nella Top 100 del calcio Italiano". Intanto, però, la squadra sta lottando per non retrocedere in Eccellenza, con il quarto allenatore che rischia di fare la fine dei tre precedenti… La cessione della società lilla è avvenuta a seguito dell’acquisizione da parte di Emiliano Montanari, con la sua Global Service, del Victor San Marino, altro club che milita nel campionato di Serie D, al quale ha già promesso un futuro nel professionismo…