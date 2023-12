Indiani è deluso: "Peccato l’espulsione. Potevamo vincerla"

VERCELLI

"Primo tempo meglio noi, meritavano di più. Il rammarico è quello di essere rimasti in dieci subito dopo la loro espulsione". Prevale il rimpianto nelle parole post partita di Paolo Indiani (nella foto). Il tecnico poi svela un dettaglio che poteva fare la differenza. "Mawuli stavo per sostituirlo, ma non ho fatto in tempo. Sarebbe bastato un minuto in più. Peccato perchè se fossimo rimasti in undici potevamo vincerla. E’ la seconda volta che gli succede dopo la doppia ammonizione che aveva rimediato contro la Juventus. Non dobbiamo commettere questi errori. In parità numerica la gara è diventata bloccata". L’Arezzo rimanda l’appuntamento con le due vittorie consecutive, ma gira a quota 23 punti al termine del girone d’andata a +4 sulla zona playout e per la seconda volta di fila, la terza stagionale, gli amaranto hanno mantenuto la porta inviolata. Alla ripresa del campionato contro il Rimini, il 6 gennaio, mancheranno, Mawuli, Settembrini e Damiani che saranno tutti squalificati. "Ci sarà tempo per questo tipo di valutazioni – taglia corto l’allenatore – adesso pensiamo a trascorrere un buon Natale". In sala stampa si presenta anche Andrea Settembrini. "Abbiamo dimostrato di avere gli attributi giocando in un clima surreale, senza spettatori. Non era facile resettare dopo l’entusiasmo del derby con 5mila spettatori". Il capitano analizza il girone d’andata. "Do una sufficienza alla nostra prima parte di stagione".

A.L.