Indiani è realista: "Siamo stati bravi a restare in partita"

AREZZO

È un punto che accontenta tutti. La vittoria avrebbe portato i playoff aritmeticamente, ma la Torres ha dimostrato perché è seconda. Alla fine, il pari è giusto e muove la classifica. È di questo avviso Paolo Indiani (nella foto): "Alla lunga il pareggio ci può stare. Loro hanno giocato un primo tempo straordinario: non sono secondi per caso. Noi siamo stati bravi a restare in partita e a riequilibrare subito lo svantaggio". Nella ripresa, è stata un’altra gara, anche per i correttivi applicati dal tecnico: "La sostituzione di Guccione è di natura tattica: abbiamo trovato più equilibrio e le migliori occasioni da gol le abbiamo avute proprio noi". Alla domanda se il Cavallino potrà migliorare il proprio posizionamento, l’allenatore replica così: "Dipenderà molto da cosa faremo a Perugia. L’importante è proseguire sulle ultime prestazioni: dopo Olbia non abbiamo più sbagliato una partita". La propria personale classifica l’ha mossa anche Gucci, arrivato a quota 12 gol in stagione: "Sono contento, è stata una bella emozione sotto la Sud. Mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto". La gara la analizza così: "Nella ripresa abbiamo cambiato assetto per concedere meno spazi a loro, che hanno grande qualità e lo hanno dimostrato nel primo tempo mettendoci in difficoltà. Abbiamo comunque avuto le nostre occasioni anche nella ripresa, peccato non averle sfruttate". Infine, un pensiero va già al derby, specie per lui che è un ex: "I tifosi ci hanno fatto capire che ci stanno già pensando...".

L.A.