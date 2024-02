Indiani soddisfatto:: "Buona prova peccato l’espulsione"

"L’espulsione di Masetti ha cambiato tutti i piani. Peccato perchè chissà come sarebbe andata se fossimo rimasti in parità numerica fino alla fine". Non nasconde il rimpianto a fine partita Paolo Indiani ripensando all’errore da matita blu di Foglia che di fatto ha costretto Masetti a fermare Antenucci e rimediare il secondo giallo. "Un passaggio in orizzontale che in quella zona del campo, in fase di possesso con la squadra aperta, non possiamo commettere. Purtroppo è capito ad un giocatore esperto che fino a quel momento aveva disputato un’ottima gara".Il tecnico amaranto analizza nel complesso la prova dei suoi. "I ragazzi hanno fatto bene. Quasi meglio direi quando siamo rimasti in dieci. Alla fine su quel colpo di testa di Donati abbiamo avuto anche l’occasione per segnare". Indiani elogia, in particolare, chi è subentrato. "Meritano un plauso in più perchè non era facile in quel momento della partita con l’uomo in meno. Dalla panchina è arrivato un apporto decisivo". Poi difende il turnover. "Ogni formazione ha una logica a dispetto di chi la pensa in maniera diversa". Sabato contro l’Ancona dovrà cambiare ancora e in difesa saranno cambi obbligati vista la doppia squalifica di Masetti e Risalti, quest’ultimo era diffidato ed ha rimediato un giallo pesante. In sala stampa si presenta anche Settembrini. "Penso sia un punto guadagnato per il nostro cammino. Nel primo tempo eravamo più aperti, nella ripresa non abbiamo subito praticamente più nulla. Stasera una prova di maturità su un campo comunque non facile".