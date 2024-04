Indiani soddisfatto:: "Risultato enorme non fermiamoci"

"Una soddisfazione enorme. Aver conquistato la qualificazione ai playoff con una giornata di anticipo è un risultato che dal mio punto di vista ha un valore ancora più elevato della promozione dello scorso anno". Paolo Indiani esprimere tutta la sua soddisfazione per aver centrato l’obiettivo di un piazzamento nella prime dieci che vale gli spareggi per la B ed esalta i suoi ragazzi. "Il merito maggiore è dei calciatori che sono stati encomiabili per tutta la stagione". Il tecnico non si accontenta. "Abbiamo ancora 90’ da giocare e proveremo a battere il Sestri Levante per cercare di scalare qualche posizione. Stiamo bene e l’abbiamo dimostrato anche contro la Torres", Poi torna sul derby. "C’è un pizzico di rammarico perchè se avessimo tenuto l’1-0 un po di più forse ce l’avremmo fatta a portale in fondo". Sul derby c’è la firma di Mirko Lazzarini, che ha scelto proprio la gara più sentita per il suo primo gol da professionista. "Un’emozione bellissima. Non potevo scegliere occasione migliore - il jolly amaranto ha un pensiero speciale - Volevo dedicarlo a Mattia Giani. Siamo stati compagni di squadra a Forte dei Marmi e lo porterò sempre nel cuore. Questa rete è per lui". Una crescita esponenziale la sua. "Da centrale difensivo ormai mi trovo meglio che da terzino". In sala stampa si presenta anche un altro dei grandi protagonisti del pomeriggio del Curi, ovvero Luca Trombini, decisivo con le sue parate. "Nel finale su Seghetti ho avuto la lucidità di restare in piedi fino all’ultimo. Dobbiamo essere contenti di aver raggiunto l’obiettivo. Adesso non poniamoci limiti".

Andrea Lorentini