Indiani soddisfatto:: "Risultato giusto, mancata la scintilla"

Dopo il triplice fischio che sancisce la divisione della posta in palio tra Arezzo e Virtus Entella, Indiani appare sereno: "Accettiamo il verdetto del campo che tutto sommato è giusto. È stata una partita maschia, giocata più sul piano fisico che su quello tecnico, ma abbiamo tenuto botta e la prestazione complessiva dei ragazzi mi ha soddisfatto". Gli amaranto hanno palesato un buon fraseggio in costruzione, ma è mancato qualcosa in fase di finalizzazione, come ammette anche il tecnico: "Nell’ultima linea ci è mancata la scintilla. Nel primo tempo siamo stati bravi a creare situazioni sulle corsie esterne, mentre nella ripresa riuscivamo a trovare maggiormente Guccione al centro. In entrambe le situazioni però è mancata la scintilla". Alla fine, il risultato senza reti rispecchia forse anche l’ambiente ovattato del Comunale: "Non siamo abituati – ha detto il tecnico – a vedere quella curva vuota e a non sentire il tifo dei nostri tifosi. Soprattutto all’inizio è stato uno shock, speriamo sia la prima e ultima volta". In sala stampa si presenta anche il centrocampista Damiani, tornato titolare dalla trasferta di Sassari: "È un buon punto contro un’ottima squadra, senza rischiare nulla anche se non abbiamo creato tanto. Sul piano personale mi sono sempre allenato, mi mancava un po’ il ritmo partita ma mi sento bene e sono contento di essere ripartito dall’inizio". Il centrocampista traccia anche un bilancio del cammino amaranto finora: "I trenta punti conquistati sono in linea con l’obiettivo iniziale, ora ci servirebbe una vittoria per tornare nella parte sinistra della classifica".