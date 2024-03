Indiani soddisfatto:: "Una vittoria frutto del lavoro"

"Quella di oggi è stata sicuramente una tappa importante contro una diretta concorrente". Le parole sono quelle di Indiani (nella foto). Così il tecnico amaranto a fine partita davanti ai microfoni dei giornalisti racconta e rappresenta il successo ottenuto contro il Pineto. "Avevamo perso in casa contro il Pineto - prosegue il tecnico - e questa vittoria grazie anche ai due gol di scarto in caso di arrivo a pari merito ci vede avanti negli scontri diretti". Guardando oltre l’Arezzo ritrova due vittoria di fila e soprattutto torna a vincere lontano dal Comunale. "Abbiamo sfatato questo tabù ma sappiamo come è il calcio - ha detto Indiani ripensando anche agli altri precedenti - è la sconfitta dell’andata che faccio fatica a digerire. Di certo sono contento per la seconda vittoria di fila e poi per i ragazzi che hanno segnato sfruttando i calci piazzati. In settimana ci lavoriamo molto ed è un esercizio che spesso non piace. Però alla fine, come dico sempre, il lavoro ripaga dell’impegno". E così l’Arezzo torna da Pineto con tre punti che avvicinano la certezza matematica della salvezza ma soprattutto anche l’obiettivo playoff anche se Indiani al riguardo è stato chiaro. "Siamo a metà marzo, i playoff si giocano a maggio. Non parliamo di condizione atletica o altro. Arriviamo a fine aprile e guardando la classifica capiremo in che condizioni siamo".

Grande protagonista della partita Emiliano Pattarello con una doppietta: "Sono davvero contento per essere tornato al gol dopo un periodo in cui ho affrontato alcuni problemi. Tutta la squadra ha disputato un’ottima partita."

Luca Amorosi