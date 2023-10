Indiani sorride:: "Sono tre punti frutto del lavoro"

Il primo a presentarsi in sala stampa dopo il triplice fischio è il presidente Manzo, proprio come a Recanati fu il primo a pretendere un incontro con lo staff tecnico. Stavolta il volto è disteso e il sorriso parla chiaro: "Domenica scorsa era necessario un chiarimento come abbiamo fatto anche lo scorso anno. Indiani l’ha preparata benissimo e i ragazzi hanno messo in campo il giusto atteggiamento. Ho visto un altro Arezzo, il vero Arezzo: è una vittoria che ci voleva". Dal punto di vista tecnico ecco l’analisi del tecnico amaranto: "L’abbiamo preparata in modo diverso dal solito, con Pattarello e Settembrini larghi per contenere la corsa dei loro esterni e cercando di esaltare le qualità di Guccione. Sono contento perché finalmente abbiamo raccolto quanto seminato ed è il coronamento del lavoro svolto fin dall’inizio". Anche le mosse del tecnico si sono rivelate azzeccate: "L’esperienza in più con Foglia è servita, ma anche Damiani e Bianchi sono entrati bene e hanno contribuito a portare a casa i tre punti". Anche Mawuli sottolinea la prova di squadra: "Sono molto contento per la prestazione di ognuno di noi perché nessuno ha mollato. Volevamo la vittoria in casa ed è arrivata: è la vittoria di tutti, anche di chi è infortunato". Protagonista assoluto della serata è però Gucci, autore di una doppietta: "Sono felice per il mio avvio di stagione a livello realizzativo, ma la cosa più importante è la vittoria. È una bella serata per tutti, dal presidente ai ragazzi della Juniores che si allenano con noi in settimana".