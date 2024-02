Inizia la prevendita dei biglietti per Siena-Pontassieve: tutte le info e le agevolazioni per i portatori di handicap

Inizierà venerdì la prevendita dei biglietti per Siena-Pontassieve, in programma domenica alle 14,30 allo stadio Berni di Badesse. I tagliandi saranno disponibili al sottopassaggio La Lizza dopodomani e sabato dalle 18 alle 19. Il costo dei ticket è DI 5 euro per la gradinata e di 10 euro per la tribuna coperta. Sarà possibile acquistare i biglietti anche domenica, allo stadio, a partire dalle 13,15, orario in cui si apriranno i cancelli. Il Siena ha anche istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap, per consentire loro di assistere gratuitamente alle partite casalinghe. Per usufruire del servizio inviare una mail, con allegato la copia del certificato di invalidità, all’indirizzo info@sienafootballclub.com (disponibilità limitata).