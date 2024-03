Iniziativa del GabicceGradara e dello Juve club locale. Tutti in campo con Marchisio

"In campo con Marchisio". E’ il titolo dell’evento organizzato dal distaccamento dello Juventus Club di Gabicce Gradara e dal Gabicce Gradara calcio per oggi pomeriggio a partire dalle 14,30 allo stadio Magi di Gabicce, dopo il pranzo con le autorità dei due Comuni e sportive. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale sarà a disposizione di tifosi, appassionati di fede juventina e non e soprattutto i giovani calciatori che sul campo si sfideranno in alcune partitelle e avranno l’opportunità di chiedere qualche prezioso consiglio. Dopo il discorso di benvenuto alla presenza dei sindaci dei comuni di Gabicce e di Gradara Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi e del presidente regionale del Coni Fabio Luna e di un rappresentante della Figc Marche, spazio a foto, firma di autografi, saluti ai numerosi fans che seguono Marchisio sempre con grande affetto. Domani Marchisio sarà ospite d’onore dello Juventus Club di Cingoli che festeggia i 40 anni di attività con una cena di tutti i soci.