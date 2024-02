INIZIATIVA PER I TIFOSI. Domani scatta "ReOpening» allo store. Gli acquisti saranno a prezzi agevolati

"ReOpening" è l’evento organizzato dall’Arezzo domani, sabato 17 febbraio, allo store di via Madonna del Prato. A partire dalle ore 17 aperitivo e dj set curato da Luca Degl’Innocenti con la presenza di alcuni tesserati della prima squadra. Nell’occasione e per l’intera giornata è previsto uno sconto su tutto il merchandising. L’iniziativa è rivolta, ovviamente, a tutti i tifosi amaranto che vorranno trascorrere qualche ora in allegria con cibo e musica approfittando di poter effettuare acquisti ad un prezzo agevolato. Un modo per trascorrere la vigilia della partita contro la Recanatese sperando che sia di buon auspicio.